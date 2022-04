An sechs Stationen gibts bald Infos per QR-Code

Carina Emig (links) und Carsten Rochow nehmen auf, was die Hortkinder und Doris Tepelmann zur Frühlingswiese im Beetzendorfer Park erzählen.

Beetzendorf - Der Beetzendorfer Park ist das Aushängeschild der Burggemeinde. Doch vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist wenig präsent, welch ein Schatz sich vor ihrer Haustür befindet und was es dort alles zu entdecken gibt. Dem soll jetzt mit einem neuen Projekt entgegengewirkt werden. In mehreren Aufnahmen entsteht ein Hörspaziergang (Soundwalk), bei dem die nötigen Informationen von Mädchen und Jungen des Beetzendorfer Grundschulhortes kommen. Kinder erklären also Kindern, aber auch Erwachsenen den Park.