Apenburger Adventshaus: Erste Geschichte schon mehr als 200 Mal abgerufen

Der Start des virtuellen Adventshauses in Apenburg ist geglückt. Die ersten Geschichten sind online zu sehen und zu hören.

Der Apenburger Peter Warlich greift jeden Abend in seine Schatztruhe und vervollständigt die Weihnachtskrippe im Adventshaus mit einer weiteren Figur.

Apenburg - Wer Mittwochabend das erste Türchen des Adventskalenders auf www.apenburg.de anklickte, konnte sich fast so fühlen, als wäre er am Apenburger Adventshaus live dabei. Peter Warlich, wie immer mit Hut auf dem Kopf, schwang die Glocke und begrüßte die Kinder, im Erzählsessel sitzend, in der weihnachtlich geschmückten Scheune. Nur dass sein Publikum nicht wie sonst vor ihm Platz nahm, sondern daheim vor dem Bildschirm.