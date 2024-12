BEETZENDORF. - Eine weitere Beetzendorfer Institution ist Geschichte. Die Adler-Apotheke im Steinweg öffnete am 6. Dezember das letzte Mal. „Nach 30 Jahren Tätigkeit (...) und nach fast 25 Jahren als Apothekeninhaberin schließe ich meine Apotheke“, teilt Apothekerin Andrea Stein den Kunden in einem Aushang an der Eingangstür mit. Für das Aus gibt sie persönliche Gründe an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.