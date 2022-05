Bandauer Ortsdurchfahrt: Nach 30 Jahren Flickwerk ist der Ausbau in Sicht

Bandau - Löcher in der Fahrbahn, abgesackte Gullys und eine gepflasterte Gosse, die sich von den Anwohnern, die für deren Reinigung verantwortlich sind, kaum pflegen lässt: Die Ortsdurchfahrt Bandau, die täglich viele Fahrzeuge passieren, befindet sich in keinem guten Zustand. Entstandene Schäden wurden in den vergangenen Jahren nur notdürftig beseitigt.