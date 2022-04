Beetzendorfer planen „Rudelsingen“ im Advent

Auch in Beetzendorf soll es in der Adventszeit ein gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern geben. Nach Magdeburger Vorbild, nur im viel kleineren Rahmen.

Beetzendorf (wmo) - Was die Magdeburger in der MDCC-Arena alljährlich zur Adventszeit zelebrieren, das wollen auch die Beetzendorfer jetzt auf die Beine stellen: Ein gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern. Vorsitzende Christel Rosenbaum stellte das Vorhaben am Donnerstag im Sozialausschuss des Rates vor.