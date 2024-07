BEETZENDORF. - In die Suche nach dem passenden Standort für einen zukünftigen Jugendtreff in Beetzendorf kommt Bewegung. Das bisher präferierte Gebäude des ehemaligen Kohlehandels am Bahnhof ist aus dem Rennen. „Ich habe mich beim Eigentümer, der Deutschen Bahn, erkundigt: Sie verkaufen nicht. Damit stehen wir wieder bei Null“, erklärte Bürgermeister Enrico Lehnemann. Mit dem Sportlerheim am Geffersweg hat sich jetzt aber eine neue Alternative aufgetan.

