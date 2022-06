Beetzendorfer Verein führt Neuimker in zehn Schritten durch das Bienenjahr

Beetzendorf/Diesdorf - Über mangelndes Interesse an der Imkerei kann der Imkerverein Eintracht 1886 Beetzendorf und Umgebung nicht klagen. In den vergangenen Jahren hat sich seine Mitgliederzahl vervierfacht. Vor allem jüngere Leute haben das Imkerhobby für sich entdeckt. Doch wer in die Arbeit mit den Bienen einsteigen möchte, braucht einen gewissen Grundstock an Wissen und Fertigkeiten. Die kann man sich zwar auch über Fachliteratur oder Internet-Videos aneignen, besser ist jedoch die Anleitung vor Ort durch erfahrene Imker.