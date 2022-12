Beim Blackout ist die Tangelner Wehr hilflos

Ein uraltes Einsatzfahrzeug, fehlende Notstromaggregate und Schläuche – die Tangelner Wehr sieht sich für zukünftige Einsätze nicht gut ausgerüstet. Ob ihr Appell an die Verbandsgemeinde allerdings fruchtet, ist fraglich.

Tangeln - „Als wir in der Zeitung gelesen haben, dass der 'Oldtimer-Fuhrpark in der VG verjüngt' wird, waren wir einigermaßen erstaunt“, meinte Tangelns Ortswehrleiter Tim Krause während der Jahreshauptversammlung. Denn in seiner Feuerwehr sei von dieser Frischzellenkur nichts zu merken. Dabei nennen die 21 aktiven Kameraden immerhin das älteste Einsatzfahrzeug aller Wehren der Verbandsgemeinde ihr eigen.