Fahrbahnteiler an den Ortseingängen sollen die Raserei auf der B 248 in Mellin künftig verhindern. Doch Anwohner haben ihre Zweifel und kritisieren Standort und Bauausführung.

MELLIN. - Wenn ab März 2026 der Ausbau der Melliner Ortsdurchfahrt beginnt, wird auch ein langgehegter Wunsch der Anwohner der viel befahrenen Bundesstraße 248 erfüllt: Endlich Maßnahmen gegen die Raserei in und durch den Ort. Gleich drei sogenannte Fahrbahnteiler sollen den Verkehr künftig abbremsen, jeweils einer an den Ortseingängen von Brome und Ahlum kommend und einer in der Ortsmitte an der Einmündung der Straße Am Osterberg.