Carla Reckling-Kurz und Stephanie Walter (von rechts) überreichten Verena Treichel sowie Rolf und Renate Bartels am Donnerstag die Urkunde für das Regionalsiegel „echt Altmark". Dem gehören mittlerweile 20 Unternehmen an.

Kunrau - Große Freude am Donnerstag in Kunrau. Der Kreativhof, gelegen an der Alten Bahnhofstraße 12, ist in das Netzwerk des Regionalsiegels „echt Altmark“ aufgenommen worden. Carla Reckling-Kurz, Geschäftsführerin des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes (ART), übergab mit Projektmanagerin Stephanie Walter die Urkunde an Renate und Rolf Bartels sowie Tochter Verena Treichel.