Flammen sind aus einem Schuppen in Klötze emporgestiegen. Der Brand verursachte einen hohen Sachschaden.

Feuer in Schuppen sorgt für Schaden im fünfstelligen Bereich

Brand in Klötze

Klötze. - Ein Schuppen in der Schützenstraße in Klötze hat am Sonntagnachmittag gebrannt, teilt die Polizei mit. Demnach war die Rettungsleitstelle der Altmark gegen 13.32 Uhr über das Feuer informiert worden.

Laut der Polizei konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es sei ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden, so die Polizei. 20 Kameraden der Feuerwehr seien mit vier Fahrzeugen im Einsatz gewesen.

Der Brandort wurde den Angaben nach abgesperrt und kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei ermittelt nun.