In Klötze geht es mit Breitbandausbau voran. Im August geht es los.

Klötze (vs/trh) l Schnelles Internet will der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) in die Region bringen und dafür ein flächendeckendes Glasfasernetz errichten. Profitieren sollen davon auch Ortschaften in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze sowie in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, die zu einem Projektgebiet gehören. Als dritter Bauabschnitt in diesem Gebiet soll die Region Klötze in Angriff genommen werden, wie der ZBA nun mitteilt.

Konkret gehe es um den Bereich Immekath/Jeggau, der zahlreiche Orte umfasst. Insgesamt gebe es 2654 erschließbare Adressen, wie es in der Mitteilung des ZBA heißt.

Doch nicht alle Haushalte können immer berücksichtigt werden. „Der ZBA weist nochmals darauf hin, dass es in den Orten nicht immer zu vollständigen Erschließungen kommt“, wird erinnert. Ob an ihrer Adresse ein Anschluss an das neue Netz möglich ist, könnten Interessenten unter anderem mit der neuen App des ZBA herausfinden. Ist die Abfrage erfolgreich, könne ein Vorvertrag abgeschlossen werden, was noch möglich sei.

Trotz Corona-Pandemie gingen die Arbeiten beim Zweckverband weiter. Planer, Mitarbeiter des ZBA und die Bauämter der Kommunen würden eng zusammenarbeiten, um den gesetzten Zeitplan einhalten zu können. Die drei Projektgebiete seien in jeweils sechs Bauabschnitte aufgeteilt, die man einzeln ausschreibe und baue, wie es heißt.

„Reichlich“ Angebote seien von Firmen für den dritten Bauabschnitt eingegangen. Die Beauftragung der Unternehmen soll am 23. Juni beschlossen werden. Anschließend müsse eine zehntägige Frist eingehalten werden, bevor die Beauftragung ausgesprochen werden kann.

In jedem Baubereich soll es eine Veranstaltung zum Projektstart geben, wo Bürger über den genauen Ablauf informiert werden sollen, wird angekündigt.