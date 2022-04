Bundeskanzlerin Angela Merkel dankt Kirstin Knufmann mit einer Geste

Mit unvergesslichen Momenten und Begegnungen füllte die Schwiesauerin Kirstin Knufmann ihr Ehrenamt als Einheitsbotschafterin Sachsen- Anhalts zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit in Halle aus. Für sie war es ein ganz besonderes Ereignis.

Halle/Schwiesau - Mit jeder Menge positiven Eindrücken und unvergesslichen Erlebnissen kehrte die Schwiesauer Einheitsbotschafterin Kirstin Knufmann (Volksstimme berichtete) von den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus Halle zurück. „Es war für mich ein unvergessliches und besonders supertolles Ereignis“, fasste die 40-Jährige ihre Erlebnisse vor dem und am 3. Oktober zusammen. Dabei stellte sie klar, dass die erstmals ernannten 32 Einheitsbotschafter aus allen 16 Bundesländern die Mitte von Deutschland verkörpern, weil sie unterschiedliche Charaktere, Berufe und Biografien besitzen. In unzähligen Gesprächen, ob mit Spitzenpolitikern wie unter anderem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, oder mit den Menschen auf der Straße: Die Einheitsbotschafter haben in der Öffentlichkeit sehr viel positive Aufmerksamkeit erzeugt, blickt die zweifache Mutter zurück.