Bei einem Unfall sind in Kusey in der Altmark offenbar zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Sie wurden über eine Kreuzung geschleudert.

Kusey (vs) - Zwei Frauen sind am Dienstagabend infolge eines Zusammenpralls in der Dr.-Schultz-Lupitz-Straße in Kusey in der Altmark schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wollte zunächst eine 19-Jährige auf die Klötzer Straße abbiegen. Dabei soll sie aber die Vorfahrt einer 23-Jährigen nicht beachtet haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurden anscheinend beide Fahrzeuge auf den gegenüberliegenden Bereich der Kreuzung geschleudert.

Beide Frauen verletzten sich bei dem Unfall offenbar so schwer, dass sie ins Krankenhaus kamen. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 11.000 Euro geschätzt.