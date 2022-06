Badesaison Derzeit viel Platz für wenige Schwimmer: Im August kamen deutlich weniger Besucher ins Klötzer Waldbad, Saisonende ist aber noch offen

Knapp 1400 Gäste besuchten im August das Klötzer Waldbad. Im Juli waren es mehr als dreimal so viele. Während der Sommerferien war in den Becken an manchen Tagen nicht viel los, Regen und kühle Temperaturen luden nicht zum Baden ein. Wann die Saison enden wird, steht bislang noch nicht fest.