Die Pilzexperten im Raum Klötze erwarten in diesem Herbst große Ernte

Nach dem wechselhaften Wetter in den zurückliegenden Wochen erwarten die Pilzexperten ab der kommenden Woche eine reichliche Ernte. Von der sogenannten „Fetten Henne“ gibt es bereits sehr viele Exemplare in den Wäldern der Region.

Klötze - Christian Gebühr sammelt schon seit einigen Jahren Pilze in den Wäldern der Region. Und für den Klötzer hat sich der Ausflug in die Waldgebiete in diesem Jahr schon gelohnt. Denn der junge Mann fand bereits mehrere Kilogramm der sogenannten „Fette Henne“, im Volksmund auch als „Krause Glucke“ bekannt.