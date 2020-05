Die Blumendeko stand auf der untersten Stufe vor der Haustür in der Mittelstraße. Eines Morgens war sie weg. Foto: Tobias Roitsch

Ihre Dekoration wird ständig geklaut. Eine Klötzerin macht ihrem Ärger Luft und appelliert an das Gewissen der Diebe.

Klötze l Guten Geschmack bewies ein dreister Langfinger in Klötze – sehr zum Leidwesen von Christine Henke. Denn der Dieb oder die Diebin klaute ein dekoratives Körbchen mit Stiefmütterchen, einer Silberpflanze und einem Vogel, das vor der Haustür der Klötzerin in der Mittelstraße stand. „Da hat sich ein Freund für gefunden“, stellte Christine Henke im Gespräch mit der Volksstimme fest. Um dieses hatte sie gebeten.

Was fürs Herz, aber für alle

Denn es war nicht das erste Mal, dass Dekoration vor ihrem Haus verschwunden ist, wie sie sagte. Zwei oder dreimal sei das in der Vergangenheit schon passiert, erinnerte sie sich. Nun wollte die Klötzerin öffentlich über den Diebstahl sprechen. „Es wäre schön, wenn derjenige das Körbchen wieder zurückstellt“, appellierte Christine Henke an das möglicherweise schlechte Gewissen des Langfingers. Dieser hat übrigens in der Nacht von Montag auf Dienstag zugeschlagen, nannte die Bestohlene Details zur Tat.

Mit ihren Dekorationen vor der Tür wolle sie den Menschen in der Stadt eine Freude machen. „Es ist doch schön, wenn jemand sich das anschauen kann. Das ist was fürs Herz“, so Henke. Früher hätte sie die Sachen abends manchmal mit ins Haus genommen. Doch das klappe nicht immer, weil dann auch Dreck mit nach drinnen kommt, erklärte sie.