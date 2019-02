Kennzeichen wurden in Klötze gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Klötze l Die beiden amtlichen Kennzeichentafeln (SAW–XA 21) eines VW Touran haben unbekannte Täter am Dienstag in Klötze gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug in der Zeit von 6.50 bis 11.20 Uhr auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße 76 abgestellt. Ob die Kennzeichen dort geklaut wurden, lasse sich aber nicht sicher sagen. Die 24-jährige Geschädigte wisse nicht, ob die Tafeln vor dem Abstellen des Wagens noch montiert waren, wie es weiter heißt.

Zeugen melden sich bitte im Salzwedeler Polizeirevier, Telefon 03901/84 80.