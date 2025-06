Zwei Mitarbeiterinnen gab es bisher in der Bibliothek in Klötze. Nicol Gohle macht daraus ein Trio. Sie kommt aus Calvörde. Und das sind ihre Pläne.

Diese Frau will in Klötze die Lust aufs Lesen steigern

Nicol Gohle ist die neue Mitarbeiterin in der Bibliothek in Klötze, wo das Projekt „Open Library“ noch nicht abgeschlossen ist.

Klötze. - Personellen Zuwachs gibt es in der Bibliothek in Klötze. Als neue Mitarbeiterin ist am Mittwoch Nicol Gohle vorgestellt worden. Sie ist 28 Jahre alt, kommt aus Calvörde und hat in Magdeburg den Beruf der Fachangestellten für Medien und Information erlernt.