Diskussion um Mosel-Familiengrab: Klötzer Ortschaftsrat plant Entsorgung

In die Diskussion um das Mosel-Familiengrab auf dem Friedhof am Kapellenberg kommt Bewegung. Der Klötzer Ortsbürgermeister Raimund Punke plant gemeinsam mit dem Ortschaftsrat die Entsorgung der Grabstätte und die Neugestaltung mit einem Erinnerungsstein auf der grünen Wiese.

Klötze - In welcher Form an den früheren Klötzer Bürgermeister August Mosel (1915 - 1919) in Zukunft noch erinnert werden soll, ist noch nicht ganz klar. Fest steht hingegen, dass das große Familiengrab auf dem Friedhof am Kapellenberg in der jetzigen Form nicht weiter erhalten werden kann. Darin sind sich Klötzes Ortsbürgermeister Raimund Punke und der Ortschaftratsrat einig. Denn die Kosten für eine dauerhafte Pflege sind für die Stadt zu hoch.