Ein Verein für die ganze Gemeinde Jübar

Große Veranstaltungen in Jübar wie 2017 das Altmärkische Heimatfest (Foto) könnte nach einem Vorschlag von Bürgermeister Carsten Borchert bald ein gemeindeweiter Verein auf die Beine stellen.

Jübar - In der Gemeinde Jübar existieren viele Vereine. Doch die bedienen entweder nur spezielle Interessen, kümmern sich nur um einen bestimmten Ortsteil und sind mangels Nachwuchs meist kaum noch in der Lage, größere Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. „So haben der Schützenverein und der Männergesangverein Jübar große Schwierigkeiten, sich am Leben zu erhalten“, berichtete Bürgermeister Carsten Borchert im Gemeinderat.