Einmal im Monat möchte der neue Klötzer Pfarrer Ronald Höpner in jedem Dorf einen Gottesdienst abhalten

Der zukünftige Klötzer Pfarrer Ronald Höpner plant in jedem Dorf des Kirchengemeindeverbandes Klötze einmal im Monat einen Gottesdienst abzuhalten. Das versprach er bei seinem gut besuchten Vorstellungstermin in der Ägidiuskirche.

Klötze - Das einstimmige Wahlergebnis des Kirchengemeindeverbandes Klötze zeigt: Das Gremium möchte Ronald Höpner als neuen Pfarrer im Ort haben. „Ja, das Wahlergebnis ist schon überwältigend“, meinte der Geistliche auf Nachfrage. Bis kommenden Montag muss er sich entscheiden, ob er die Wahl annimmt oder nicht, so Superintendent Matthias Heinrich. Doch alle Beteiligten gehen davon aus, dass Ronald Höpner seinen Dienst im kommenden Jahr in Klötze antritt. Er selbst auch. „Wenn alles klappt, dann trete ich am 1. Februar 2022 meine Pfarrstelle an“, sagte er gestern im Gespräch mit der Volksstimme.