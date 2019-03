Holger Krämer und Danja Voß-Krämer sind die neuen Bromer Majestäten. Gekrönt wurden sie beim Fasching in Steimke.

Steimke l Ein dreifach donnerndes „Brome Helau“ schallte durch den Saal in Steimke. Die Karnevalsgesellschaft der Freiwilligen Feuerwehr aus dem niedersächsischen Nachbarort feierte dort ihre große Faschingsfeier. Zum vierten Mal bereits seit 2016, wie Präsident Sascha Tinter im Gespräch mit der Volksstimme erzählte. Er betonte, dass es sich bei der Sitzung um eine öffentliche Veranstaltung handelt, an der jeder gerne teilnehmen kann. Die Mehrheit des Publikums setzte sich aus Niedersachsen zusammen. Die Zahl der altmärkischen Gäste steigt aber von Jahr zu Jahr, wie Tinter berichtete. Insbesondere die Steimker sind auf das bunte Spektakel aufmerksam geworden. „Es wäre super, wenn eines der nächsten Prinzenpaare aus Steimke käme“, äußerte der Präsident einen Wunsch.

Kostümierte Zuschauer

Die Karnevalsgesellschaft Brome existiert seit 1951, befindet sich also in ihrer 68. Session, und hat 16 Mitglieder. Das ist nicht viel, dafür ist das Engagement umso größer. Beispielsweise half Tinter sogar an seinem Geburtstag, den Saal in Steimke zu schmücken.

Von Brome nach Steimke sind es nur drei Kilometer. Wem der Weg dennoch zu weit war, der konnte für die Hin- und Rückfahrt den schon in der Vergangenheit bewährten Bus-Transfer nutzen. „Das klappt immer wunderbar“, schwärmte der Präsident, der dieses Amt mindestens noch bis zum 70. Vereinsjubiläum in zwei Jahren ausüben möchte. „Ich bin mit Herzblut dabei“, sagte er.

Tolle Stimmung

Von Anfang an war die Stimmung im Steimker Saal bombastisch. Dafür sorgte auch die Band „Harmonie“ aus Jübar, die den Bromer Karneval seit mehr als 20 Jahren begleitet. Alle Zuschauer hatten sich kostümiert. Ehre, wem Ehre gebührt, marschierte zunächst das Prinzenpaar der 67. Session, Tim und Mareike Helbig, in den Saal ein, eskortiert von der Prinzengarde. Standesgemäß wurden sie mit einem Orden verabschiedet. Gleich darauf wurden die neuen Regenten gekrönt, Holger Krämer und Danja Voß-Krämer aus Brome. Das Paar hat drei Kinder und lernte sich einst beim Handball kennen. „Wir freuen uns auf ein tolles Jahr, hoch lebe das Bromer Prinzenpaar“, hieß es.

Gekonnt moderiert von Udo Nestler gab es in den folgenden Stunden einen bunten Blumenstrauß an unterhaltsamen Elementen. Beispielsweise tanzte das Bromer Mini-Ballett zu den besten Liedern von Michael Jackson. Für Frohsinn waren beispielsweise auch die Cheers aus Brome und die Chaoten aus Hankensbüttel zuständig.