Im Rahmen der Feiern zum 100. Geburtstag des TSV Kusey bot der Verein einen Frauensport-Aktionstag. Das Angebot kam gut an.

Kusey l Das Zumba-Strong-Training hat es in sich: Die Schultern kreisen, es wird auf der Stelle marschiert, werden Boxer-Haken von unten nach oben ausgeführt, die Knie angehoben, die Arme nach vorne ausgestreckt und vieles mehr. Die Bewegungen, die der Trainer vorgibt, wechseln schnell, laute Elektromusik schallt aus den Boxen und gibt zusätzlichen Antrieb. So sah der erste Workshop für einige der Teilnehmerinnen am Frauensport-Aktionstag aus, der am Sonnabend in der Kuseyer Sporthalle sowie in einigen Räumen der örtlichen Grundschule stattfand. Eingeladen wurde dazu im Rahmen der Festwoche, die zum 100-jährigen Bestehen des Turn- und Sportvereins (TSV) Kusey bis zum gestrigen Sonntag veranstaltet wurde.

Das Angebot kam gut an, rund 60 Teilnehmerinnen hatten sich für die sportlichen Stunden angemeldet. Sie kamen nicht nur aus Kusey, berichtete TSV-Vorsitzender Thomas Mann im Gespräch mit der Volksstimme. Die meisten Frauen seien keine Mitglieder im Verein.

Bei dem rund vierstündigen Sporttag absolvierten die Teilnehmerinnen jeweils drei Kurse. Ausgewählt hatten sie diese bereits im Vorfeld. Auf einem Handzettel, den es bei der Anmeldung am Sonnabend gab, standen die Stationen und Uhrzeiten. Mehr als zehn Workshops standen zur Auswahl. Neben Zumba waren auch Beckenboden-, Wirbelsäulen- und Rücken- sowie Fußgymnastik im Angebot. Selbstverteidigung für Frauen, Bogenschießen, Yoga und Jumping – dabei werden Sprünge und Schritte auf dem Trampolin absolviert – waren weitere Kurse auf der Liste. Alle konnten belegt werden, sagte Mann.

Fortsetzung in Salzwedel

Vom TSV gab es für die Teilnehmerinnen eine Tasche, in der unter anderem eine Trinkflasche steckte. Diese konnte an einem eigens aufgestellten Trinkwasserspender aufgefüllt werden. Zur Mittagszeit stand ein Salat-Büfett bereit. Für die Organisation sei Bettina Krotki vom TSV verantwortlich gewesen, sie habe die Idee für den Frauensport-Aktionstag in den Festausschuss für die Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum eingebracht. Sie sei stolz, dass es so viele Anmeldungen gab, sagte Krotki bei der Begrüßung der großen Runde.

Auf die Beine gestellt hat der Turn- und Sportverein den Aktionstag nicht allein, der Landes- und der Kreissportbund sowie weitere Partner seien mit im Boot gewesen, wie es hieß. In Kusey sei es der zweite Sporttag dieser Art im Altmarkkreis gewesen. Eine dritte Ausgabe sei für Oktober in Salzwedel geplant. Mit der Aktion wollte sich der TSV vorstellen, so Mann.

Nach einer gemeinsamen Erwärmung auf dem Schulhof ging es am Vormittag los. Zur Verfügung standen dabei fünf Räume der Grundschule, für die Unterstützung bedankte sich Thomas Mann bei der Leitung. Für die Workshops hatten Mitglieder des TSV die Räume aus- und hinterher wieder eingeräumt. Während die Mütter Sport trieben, wurde der Nachwuchs bei Bedarf vom Team des Evangelischen Landjugendzentrums (ELZ) betreut.