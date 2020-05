Müll und Exkremente auf dem Grillplatz zwischen Böckwitz und Jahrstedt: Ein Anwohner fordert mehr Anstand - und Vogelkästen.

Böckwitz/Jahrstedt l Der Grillplatz am Grenzlehrpfad zwischen Böckwitz und Jahrstedt ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer. Der Rastplatz wurde sicher auch am Vatertag zum Verweilen genutzt. Tags zuvor machte das Gelände, das in der Vergangenheit immer mal wieder von Vandalen heimgesucht worden war, einen recht gepflegten Eindruck. Ringsum war der Rasen gemäht und es lag auch kein Müll herum.

Schutzhütte mit Toilette verwechselt

Für den Böckwitzer Ralf Düring, der viel mit dem Fahrrad unterwegs ist und auch regelmäßig am Grillplatz vorbeikommt, besteht trotzdem noch Anlass zur Verbesserung. So würde er sich wünschen, dass die Besucher das Areal stets ordentlich hinterlassen und sich anständig verhalten. Eben so, wie es auf dem Schild mit der Grillordnung verlangt wird. Keinesfalls sollte die Schutzhütte mit einer Toilette verwechselt werden, bittet Düring. Genau das sei zuletzt aber geschehen, wie Spuren belegen.

Doch nicht nur menschliche Exkremente trüben nach Ansicht des Böckwitzers das Gesamtbild. Dazu gehöre auch der Vogelkot in der Schutzhütte, speziell auf der Tischplatte. Das könnte vermieden werden, indem mit einer Kette ein Brett zwischen Decke und Tisch angebracht wird. Düring hat dazu aber noch einen zweiten Vorschlag, „Gegebenenfalls könnte man in jeder Ecke, inklusive Vorbau, einen Vogelkasten aufhängen, sodass die gefiederten Freunde diese vereinfachte Wohnungshilfe vielleicht gut annehmen.“