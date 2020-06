Stramme Leistung: Unbekannte legten zwischen Lockstedt und Apenburg insgesamt 90 Leitpfosten um. "Grober Unfug", meinte eine Zeugin.

Lockstedt/Siedentramm (vs) l Eine aufmerksame Anruferin hat der Polizei im Altmarkkreis Salzwedel am Sonntagmorgen mitgeteilt, dass entlang der Kreisstraße 1393 auf der Strecke Lockstedt, Siedentramm, Rittleben bis nach Apenburg grober Unfug betrieben worden sei. Was war passiert?

Ein stramme Leistung, aber wahrlich grober Unfug: Vor Ort stellen Polizeibeamte fest, dass auf der gesamten Strecke etwa 90 Leitpfosten aus ihrer Befestigung gezogen und dann in den Graben gelegt wurden. Zeugenhinweise unter Telefon 03901/8480.