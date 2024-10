Klötzer Stadtverwaltung geht neue Wege bei der Ausrichtung des Martinimarktes. Anzeigetafeln in Magdeburg und Wolfsburg mit einbezogen. In Linienbussen gibt es Flyer.

klötze. - Die Stadt Klötze geht in diesem Jahr neue Wege bei der Werbung für den Martinimarkt. Erstmals wird das mehr als 200 Jahre alte Innenstadtfest auch in Magdeburg und Wolfsburg sowie in dortigen Linienbussen beworben. Auf mehreren digitalen Werbetafeln in den beiden Städten soll auf die fünftägige Veranstaltung, die vom 24. bis 28. Oktober in Klötze stattfindet, aufmerksam gemacht werden.