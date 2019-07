Aus der Hortensien-Topfblume ist auf dem Hof von Inge und Alfred Hartmann in Klötze ein über zwei Meter großes Prachtexemplar geworden.

Klötze l 2,35 Meter mal fünf Meter. Dass sind nicht die Maße eines Bauwerkes, sondern die Höhe und der Umfang einer hellblauen Teller-Hortensie auf dem heimischen Hof von Inge und Alfred Hartmann. Die Eheleute sind seit Jahren leidenschaftliche Hortensien-Liebhaber. Auf ihrem Klötzer Grundstück steht nicht nur das eine Prachtexemplar, darauf befinden sich noch viele weitere in verschiedenen Farben blühende Pflanzen der unterschiedlichsten Arten. Doch die blaue Teller-Hortensie ragt heraus und war noch nie so groß wie in diesem Jahr. „Vor 15 Jahren habe ich die Hortensie als kleine Topfpflanze zum Geburtstag von der Cousine meines Mannes aus Celle geschenkt bekommen“, erinnert sich Inge Hartmann. Dass sie einmal so groß werden würden, hatten weder die beiden rüstigen Senioren, noch die Cousine von Alfred Hartmann damals gedacht. Ständiges Gießen und das Zurückschneiden der Stiele sind das Geheimnis des Prachtexemplars in diesem Sommer. „Vor wenigen Tagen war die Hortensie sogar noch etwas größer. Mittlerweile sind die Blüten schon etwas zurückgegangen“, erzählte Alfred Hartmann, der die Blumen täglich mit frischem Wasser versorgt. Denn die nicht alltägliche Pflanze benötigt sehr viel kühles Nass, ergänzte der leidenschaftliche Hobbygärtner.

Viel Arbeit mit der Pflege

Neben der hellblauen Teller-Hortensie stehen auf dem Hof noch zehn weitere hoch gewachsene Blumen. Dabei könnte die Vanille-Fraise- Hortensie am Hofeingang die hellblau blühende Pflanze in einigen Tagen noch in der Größe übertreffen. Denn aktuell ist sie schon knapp zwei Meter groß, wie Inge Hartmann stolz sagte. Sie erwartet noch ein weiteres Wachstum und denkt, dass diese Hortensie die 2,35 Meter der hellblauen Blume noch locker übertrifft.

Das erstklassige Aussehen der zahlreichen Blumen auf dem Hof von Inge und Alfred Hartmann kommt von nicht von ungefähr. Täglich ist das rüstige Ehepaar mit den Hortensien beschäftigt. Bei den heißen Temperaturen müssen sie nicht nur täglich mit reichlich Wasser versorgt werden. Auch alle 14 Tage ist die Düngung der groß gewachsenen Pflanzen während ihrer Blütezeit von Mai bis Oktober notwendig, merkte Inge Hartmann an. Hinzu kommt das Beschneiden der Blütenstiele. Während die hellblaue Teller-Hortensie erst im Herbst nach dem Ende der Blütezeit fachmännisch beschnitten wird, erhalten die anderen Pflanzen, wie unter anderem die Rispen-Hortensie, schon im Frühjahr ihren Scherenschnitt, damit sie von Mai bis Oktober ihre volle Blütenpracht zeigen können. Und das nicht nur zur Freude von Inge und Alfred Hartmann, sondern auch der Gäste, die das Ehepaar besuchen.