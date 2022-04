Immer mehr Klötzer geben ihr Votum dieses Mal per Brief ab

8330 Menschen aus der Stadt Klötze sind aufgerufen, am Sonntag wählen zu gehen. Weiter steigen, das lässt sich bereits sagen, wird die Anzahl der Briefwähler. In den Wahllokalen ist auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten.

Klötze - Rund 1,7 Millionen Menschen aus Sachsen-Anhalt können am kommenden Sonntag, 26. September, bei der Wahl zum neuen Bundestag ihre Stimme abgegeben. In der Stadt Klötze gibt es insgesamt 8330 Wahlberechtigte, wie Bürgermeister Uwe Bartels im Hauptausschuss mitteilte. Weiterhin stellte er fest, dass etliche Bürger die Möglichkeit der Briefwahl nutzen. Mit Stand vom 17. September haben sich 1618 Bürger die Briefwahlunterlagen beschafft. Das sind fast 20 Prozent der Wahlberechtigten. Bei der Landtagswahl, die am 6. Juni stattfand, gab es in der Einheitsgemeinde übrigens 1238 Briefwähler. Ihr Anteil ist also gestiegen.