In Klötze ermittelt: Der beste Vorleser aus dem Altmarkkreis heißt Anakin

Der beste Vorleser aus dem Altmarkkreis Salzwedel wurde bei einem Wettbewerb in der Klötzer Bibliothek gesucht. An den Start gingen sechs Viertklässler, die sich zuvor bereits bei Regionalentscheiden durchgesetzt hatten. Als Sieger wurde Anakin Thiago Lerch ausgezeichnet. Er vertritt den Kreis im November beim Landes-Entscheid.

Klötze - Richtig gut vorlesen können die sechs Viertklässler, die am Mittwochnachmittag in der Klötzer Bibliothek zusammenkamen. Eingeladen waren die Kinder - es waren fünf Mädchen und ein Junge - zum Kreis-Ausscheid des Vorlesewettbewerbs Lesekönig. Dafür hatten sie sich zuvor qualifiziert und Wettbewerbe in ihren Grundschulen gewonnen und sich anschließend bei Regional-Ausscheiden in den Bereichen Klötze, Salzwedel und Gardelegen durchgesetzt.