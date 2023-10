Jede Menge Altreifen wurden an einem Feldweg vor den Toren der Stadt Klötze illegal entsorgt. Ein Radfahrer hatte den Vorfall über die App der Deponie GmbH des Altmarkkreises Salzwedel gemeldet. In den kommenden Tagen werden die Altreifen abgefahren.

An einem Feldweg neben der Klötzer Kleingartensparte in Richtung Lockstedt wurden fast 100 Altreifen von verschiedenen Fabrikaten illegal entsorgt.

Klötze - Haufenweise Altreifen sind an einem Feldweg in der Nähe einer Klötzer Kleingartensparte am Ortsausgang in Richtung Lockstedt abgekippt worden. Ein Radfahrer hatte bei einem Ausflug die illegal entsorgten Reifen entdeckt und über die Umwelt-App der Deponie GmbH des Altmarkkreises den Vorfall gemeldet.