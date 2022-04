Kein Mangel an Führungskräften: In Dönitz ist die Feuerwehr gut aufgestellt

Dönitz - In einigen Ortsfeuerwehren in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze fehlen Führungskräfte. In Dönitz besteht das Problem offenbar nicht. „Wir haben Führungskräfte“, teilte Ortsbürgermeister Matthias Licht während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates mit. Viele Einwohner seien Mitglieder in der Feuerwehr.