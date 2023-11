Derzeit gibt es kein Trinkwasser in einigen Straßenzügen in Beetzendorf und Rohrberg. Leitungen sind geborsten. Die Reparaturen laufen.

An der Breiten Straße in Rohrberg ist eine Wasserleitung geborsten. Foto: Silke Niebur

Beetzendorf/Rohrberg - Einwohner der Breiten Straße in Rohrberg sowie der Karl-Marx-, der Friedrich-Engels- und der Humboldtstraße in Beetzendorf haben derzeit kein Trinkwasser. In den frühen Morgenstunden sind Leitungen in den beiden Orten geborsten.

Der Wasserverband Klötze arbeitet mit Hochdruck an den Reparaturen. In Rohrberg versorgt die freiwillige Feuerwehr die betroffenen Einwohner mit Wasser. In Beetzendorf gibt es die Möglichkeit, die Toiletten im Verwaltungsgebäude der Verbandsgmeinde Beetzendorf-Diesdorf zu nutzen sowie sich dort mit Wasser einzudecken.