Kita-Kinder aus Beetzendorf unterwegs: Mit Bollerwagen zu Hase, Reh und Fledermaus

Beetzendorf (wmo) - Mehr über das Ökosystem Wald erfahren die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe der Beetzendorfer Kindertagesstätte in diesem Kindergartenjahr. Ihr Ziel: Die Waldfuchs-Prüfung im nächsten Jahr, bei der ihr Wissen dann getestet wird. Zu den Übungseinheiten gehören auch regelmäßige Ausflüge in den Wald. Einer führte die angehenden Waldfüchse jetzt gemeinsam mit Beetzendorfs Revierförster Jürgen Friedrichs in den Park II.