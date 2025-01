Die Klötzer Algenfarm feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Die Produkte gehen mittlerweile in die ganze Welt.

Klötze. - Einst als Exoten belächelt, ist die Klötzer Algenfarm mittlerweile weltweit einer der renommiertesten Firmen in der Branche. In diesen Tagen feiert die Algenfarm Klötze Gmbh & Co KG ihr 25-jähriges Bestehen. „Wir waren bei der Gründung die erste Algenfarm in ganz Europa. Mittlerweile gibt es auf der gesamten Welt etwa 400 Firmen dieser Art“, schaute der heutige Geschäftsführer, Jörg Ullmann, zurück.