Tafelausgabe Klötze: Butter ist 2022 bei der Tafel Mangelware

Die Tafelausgabe-Stellen in Klötze und Jahrstedt kämpfen aktuell mit Lebensmittel-Engpässen. So gab es in diesem Jahr erst einmal Butter. Aber auch Brot fehlte in der Vorwoche in Klötze komplett.