Kai Kestner zieht es mit seinen Kameras auf große und kleine Musik-Events. Bereits in der Kindheit faszinierte ihn die Fotografie.

Klötze. - Schwarze Stiefel, Stoffhose, T-Shirt, Schirmmütze und eine Kamera im üblichen Schwarz in den Händen. Wer in der Altmark auf Konzerten oder Volksfesten unterwegs ist, hat ihn vielleicht schon einmal gesehen. Kai Kestner aus Klötze ist passionierter Hobby-Fotograf und lichtet am liebsten Bands auf kleinen und großen Bühnen ab. Dazu gehören auch die außergewöhnlichen Momente vor den Künstlern. Denn ein Konzert lebt von der Atmosphäre, die Musiker und Fans gemeinsam erzeugen.