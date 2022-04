Klötzer schließen nach Vandalismus WC-Türen von 22 bis 6 Uhr zu

Die Toiletten-Häuschen am Klötzer Busbahnhof sowie an der Bahnhofstraße bleiben ab sofort nachts verschlossen. Zwischen 22 und 6 Uhr stehen sie nicht mehr zur Verfügung.

Klötze - Stoppen will die Stadt Klötze den Vandalismus in den öffentlichen Toiletten-Häuschen in der Kernstadt. Deshalb bleiben die Türen ab sofort nachts geschlossen. Und so geht es weiter.