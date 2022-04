Klötzer Schüler machen sich stark gegen Versuchungen von Alkohol und Drogen

Klötze - Alkohol-, Drogen-, Medienkonsum – all das kann süchtig machen. Wie es am besten gar nicht erst dazu kommt, erfuhren die Siebt- und Achtklässler der Klötzer Sekundarschule „Dr. Salvador Allende“ bei einem Präventionsprojekt. Veranstaltet wurde dieses am Donnerstag und Freitag in Kooperation mit der AWO-Fachstelle für Suchtprävention, der AWO-Sucht- und Drogenberatungsstelle, der VfB-Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ sowie der Polizei. Auf dem Programm standen jeweils drei Workshops.