Abbau der Häuser Kreisbauamt beharrt auf Abbruch der Westernstadt am Ahlumer Seee

Im Ringen um die Zukunft der Westernstadt am Ahlumer See gibt es noch keine Lösung. Zwar gibt es eine Fristverlängerung für den vom Altmarkkreis geforderten Rückbau der einst ohne behördliche Genehmigung vom Motorradclub „HDC Ragtag“ errichteten Holzbauten am nordwestlichen Seeufer, doch an der Forderung selbst wird festgehalten.