Geschäft vor dem Aus? Kunrauer wollen Bäckerladen behalten: Umsatz wird entscheiden

Stimmen die Umsätze, bleiben wir; stimmen sie nicht, dann gehen wir: So lässt sich wohl die Haltung der Heide-Bäckerei zusammenfassen. Ob die Filiale in Kunrau (Altmarkkreis Salzwedel) erhalten bleibt, haben die Einwohner beziehungsweise Kunden selbst in der Hand.