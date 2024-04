Bürgermeister Alexander Kleine (rechts) möchte in den kommenden Jahren weitere Fahrzeuge an die Wehren in anderen Orten der Einheitsgemeinde überreichen, wie hier in Hohenhenningen an Wehrleiter Giudo Lawerenz. Mit dabei Stadtwehrleiter Randy Schmidt.

Klötze. - Große Freude bei den Feuerwehren in Jahrstedt und Kusey. Die Wehren dieser beiden Orte in der Einheitsgemeinde Klötze werden als nächste mit neuer Feuerwehrtechnik ausgestattet. Nach dem Kauf von neuen Fahrzeugen für die Einsatzkräfte in Immekath und zum Jahresanfang in Hohenhenningen soll jetzt weiter in die Ausrüstung investiert werden. Das sagte Bürgermeister Alexander Kleine in einem Pressegespräch. Das Stadtoberhaupt möchte so die erstellte Risikoanalyse umsetzen. In dem Papier ist geregelt, welche Feuerwehren in den kommenden Jahren neue Fahrzeuge erhalten sollen.