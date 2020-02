Die beantragten Fördermittel zur Sanierung des Kunrauer Freibades werden vom Landesverwaltungsamt bewilligt.

Kunrau/Klötze l Bereits 2018 hat die Stadt Klötze über die Lokale Aktionsgruppe „Rund um den Drömling“ einen Antrag auf Fördermittel für das Kunrauer Freibad gestellt. Auf eine Antwort wartete man bisher jedoch vergebens. Es rief sogar eine besorgte Kunrauerin in der Volksstimme-Redaktion an und teilte mit, dass sie und andere Bürger „entsetzt“ seien, weil sich das Ganze so in die Länge ziehe.

Auf Nachfrage stellte Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels klar, dass die Stadt Klötze alles Erforderliche getan habe. Unterlagen, die anfangs gefehlt hätten, seien vom Bauamt prompt nachgereicht worden. Seiner Meinung nach liege es am Landesverwaltungsamt, in dem es ständige personelle Wechsel gebe. „Darum müssen die jedes Mal von vorn anfangen.“

Am Dienstagabend im Kunrauer Ortschaftsrat erkundigte sich erneut ein Einwohner nach dem Stand der Dinge. Ortsbürgermeister Uwe Bock gab die selbe Antwort wie schon in der Vergangenheit: „Der Antrag liegt beim Landesverwaltungsamt. Wir warten noch auf die Genehmigung.“

„Alle Unterlagen liegen vor, sodass der Bewilligungsbescheid ergehen kann.“

Gabiele Städter, Pressesprecherin vom Landesverwaltungsamt

Die Volksstimme wendete sich direkt an das Landesverwaltungsamt – und erhielt von Pressesprecherin Gabriele Städter eine Nachricht, auf die sicher viele schon sehnsüchtig gewartet haben: „Alle notwendigen Unterlagen liegen vor, sodass der Bewilligungsbescheid in den nächsten Wochen ergehen kann.“ Die Stadt Klötze habe die frohe Kunde bereits bekommen.

Wie Gabriele Städter weiter mitteilte, umfasse der Antrag der Stadt Klötze zur Sanierung des Kunrauer Freibades die Neu-Installation einer Nahwärmeleitung mit Steuerung sowie eine Anlage zur Erwärmung des Duschwaschers durch Solartechnik. Zudem sei für die barrierefreie Erschließung der Einbau eines Beckenliftes geplant. Mit der Gesamtmaßnahme könnte die Attraktivität des Kunrauer Freibades erhöht sowie die jährliche Badesaison verlängert werden. Die Wärme solle von der örtlichen Biogasanlage kommen, die Lieferung sei bis 2026 vertraglich gesichert, informierte die Pressesprecherin.

Die Verzögerung beim Bewilligungsverfahrren erklärte sie damit, dass der Fördermittelantrag der Stadt Klötze zunächst unvollständig gewesen sei. „Es waren noch Nachforderungen notwendig.“

Da Baumaßnahmen am Freibad nur außerhalb der Saison möglich seien, habe das Landesverwaltungsamt mit der Stadt Klötze abgesprochen, dass die Arbeiten von September 2020 bis Mai 2021 ausgeführt werden.

Im Haushaltsplan der Stadt Klötze für 2019 waren für das Kunrauer Freibad 208 100 Euro eingestellt, davon Fördermittel in Höhe von 166 200 Euro.