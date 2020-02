Sie rissen am Melliner Zaun die erste Lücke in den Zaun: Rüdiger Drefenstedt (stehend von links), Siegfried Dettmer, Hermann Heiser, Achim Willmann,...

In Vorbereitung des Treffens am 3. März 1990 wurde auf dem Steimker Dorfplatz eine Eiche gepflanzt.

In den Zug durch Brome reihte sich auch Karl-Heinz Kull ein (grauer Mantel), damals bei der Samtgemeinde Brome, später in leitenden Verwaltungspositionen in der...