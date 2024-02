Die kleine Coolstep Rubijen wurde am Montag im Stall von Familie Stegert in Parleib geboren. Nach fünf Hengstfohlen in den vergangenen beiden Zuchtjahren ist die schmucke kleine Fuchsschecke das erste Stutfohlen.

Wiepke/Klötze. - Der Sieg der Klötzer Züchterin Mandy Meerboth mit ihrem deutschen Reitpony Nighty Blue Magic MM in Neustadt/Dosse überstrahlte im Vorjahr alle Erfolge der aktiven Mitglieder der Ponyzuchtgemeinschaft Drömling. .„Es ist schon eine besondere Leistung für einen selbst gezogenen Hengst“, lobte die Vorsitzende der Ponyzuchtgemeinschaft Drömling, Conny Stegert, die Leistung bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in Wiepke. Mandy Meerboth landete mit ihrem Rappen bei der mitteldeutschen Körung am 2. März des Vorjahres in Brandenburg ganz vorne.