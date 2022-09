Meeresalgen aus Klötze machen Licht ohne Strom

In Zeiten der hohen Energiekosten sind neue Ideen gefragt. Die Klötzer Algenfarm produziert seit einigen Wochen Meeres-Leuchtalgen in Glasflaschen, die ein ganzes Wohnzimmer erhellen können.

Klötze - Ideen sind in diesen schwierigen Zeiten der exorbitant hohen Energiepreise gefragt. Die Klötzer Algenfarm hat eine Antwort darauf und stellt seit einigen Wochen Lichtalgen in kleinen Glasflaschen für die Wohnzimmer her. Gestern zur Eröffnung des altmärkischen Lichtblütenfestivals in Kalbe erlebten die blauen Mikroalgen in der Öffentlichkeit ihre Premiere.