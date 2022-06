Nach Apenburger Brand: Kreis prüft Menge des gelagerten Plastikmülls

Nach dem Brand eines Kunststofflagers in Apenburg hat sich der Altmarkkreis eingeschaltet. Geprüft wird, ob mehr als die ohne Extra-Genehmigung zulässige Menge an Plastikmüll auf dem Gelände gelagert wurde.

Beim Brand des Kunststofflagers in Apenburg waren am 4. Juni Feuerwehren aus der gesamten westlichen Altmark im Einsatz.

Apenburg (wmo) - Auch mehr als eine Woche nach dem verheerenden Brand auf dem Betriebsgelände der Kunststoffrecycling-Firma FraPa-Plast an der Apenburger Ahornstraße ist der Schrecken im Ort groß. Nicht nur die Anwohner, die nur um Haaresbreite einer möglichen Katastrophe entkommen sind, fragen sich, ob so ein Lager mit tonnenweise Plastikabfällen in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung überhaupt zulässig ist.