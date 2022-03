Neuer Beetzendorf-Kalender: Vom Hexenhäuschen bis zur Liebeslaube

Beetzendorf - Traditionell ist die Advents- und Weihnachtszeit der Moment, in dem der Verein der Heimatfreunde Beetzendorf seine neueste Publikation herausbringt. In den vergangenen Jahren waren es vor allem Kalender mit Beetzendorfer Motiven, die anlässlich des Adventsmarktes erstmals unters Volk gebracht wurden. Doch der fällt wie schon im vergangenen Jahr coronabedingt aus und so kann das neueste Werk der Heimatfreunde nur per Bestellung geordert werden. Es handelt sich wieder um einen Kalender, diesmal aber mit Beetzendorf-Fotos aus Privatbesitz.