Neuferchauer Chor kann endlich wieder singen

Neuferchau - Endlich mal wieder vor Publikum stehen – das konnten die Mitglieder des Männergesangvereins 1863 Neuferchau am Freitagabend. Beim traditionellen Abschlussgrillen stimmten die Männer mit ihrer Chorleiterin Dagmar Alex einige Lieder an und läuteten damit den gemütlichen Abend ein. Als Zuhörer saßen die Frauen der Sänger, passive Mitglieder und Unterstützer des Vereins, wie der langjährige Sponsor Herbert Marschner, an den Tischen im Vereinsraum am örtlichen Saal.