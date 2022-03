Nicht jeder Wunsch wird in der VG Beetzendorf-Diesdorf in Erfüllung gehen

Die Wunschliste für Investitionen in die Kitas und Grundschulen der Verbandsgemeinde ist lang. Nicht alle, aber die meisten werden Eingang in den Haushalt 2022 finden.

Beetzendorf-Diesdorf - Investitionen in Kitas und Grundschulen machen 2022 einen Großteil der Ausgaben der Verbandsgemeinde (VG) aus. Von den Einrichtungen wurden Bedarfslisten zusammengestellt, deren Inhalt allerdings nicht in jedem Fall Eingang in den Etat finden wird, da die VG Geld einsparen muss.